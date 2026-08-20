Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν επιστέφουν μόνιμα στη Βρετανία μετά από 6 χρόνια

Μία απίστευτη αποκάλυψη έγινε σήμερα (20/8/2026) από τα μέσα της Βρετανίας αφού ανακοινώθηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να επιστρέψουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν σκοπεύουν να μετακομίσουν από τις ΗΠΑ αργότερα αυτό το μήνα σε μια ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο στη Βρετανία, όπως ανέφεραν πρώτα οι εφημερίδες Daily Telegraph και The Sun.

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Τα παιδιά του ζευγαριού, ο Πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η Πριγκίπισσα Λιλίμπετ, 5 ετών, φαίνεται να έχουν γραφτεί σε βρετανικό σχολείο για να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το BBC o βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τη μετακόμιση την Κυριακή και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια ούτε για τον πρίγκιπα Χάρι ούτε για τη Μέγκαν να αναλάβουν ξανά τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Πηγή ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον μικρότερο γιο του και στα δύο εγγόνια του.

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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ και τα παιδιά τους επισκέφθηκαν τον βασιλιά στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αλλά, όπως φαίνεται, η μετακόμιση δεν συζητήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο και αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα στις αρχές του 2020, πριν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Οι οικογενειακές σχέσεις ήταν τεταμένες από τότε, με την επίσκεψη του Ιουλίου στον Βασιλιά και τη Βασίλισσα Καμίλα να αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στη σχέση τους. Το Παλάτι χαρακτήρισε τη συνάντηση στην ιδιωτική κατοικία του Βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ ως «ιδιωτική οικογενειακή εκδήλωση».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Βασιλιάς έβλεπε τα εγγόνια του από κοντά μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν επισκεφθεί μαζί το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, όταν παρευρέθηκαν στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Μετά την ανακοίνωση της προγραμματισμένης επιστροφής του ζεύγους του Σάσεξ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία της Βασιλικής Οικογένειας και των Δημόσιων Προσωπικοτήτων (Ravec) και ότι το σύστημα προστασίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «αυστηρό και αναλογικό».