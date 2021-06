Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, στις αρχές της περασμένης χρονιάς ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογενείας της Βρετανίας. Αυτό πλέον αποτυπώνεται και στο επίσημο site του Μπάκιγχαμ…

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ «υποβιβάστηκαν» στο site της βασιλικής οικογένειας και δεν κατέχουν την ίδια θέση. Οι Σάσεξ πλέον είναι καταχωρισμένοι κάτω από τον πρίγκιπα Εδουάρδο και τη Σοφία, κόμισσα του Γουέσεξ, αλλά και κάτω από την πριγκίπισσα Άννα και τον πρίγκιπα Άντριου, δούκα της Υόρκης.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει πάρει «προαγωγή» στο site και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ενότητας με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και αυτό οφείλεται στον όλο και πιο ενεργό ρόλο του ως διάδοχος του θρόνου, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ. Η βασίλισσα Ελισάβετ, όπως σημειώνει η Daily Mail, έχει αφαιρεθεί από τη συγκεκριμένη ενότητα και βρίσκεται ψηλότερα στη σελίδα.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι, παρά τις όποιες ανακατατάξεις, το site της βασιλικής οικογένειας αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ θα συνεχίσουν θα «μοιράζουν τον χρόνο τους» ανάμεσα στη ζωή τους στην Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την MailOnline που επικοινώνησε με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με την αλλαγή, το μόνο σχόλιο που έγινε ήταν… «πως το site ενημερώνεται τακτικά».

Η Σοφία πάντως – όπως αναφέρει η Daily Mail – είναι μία από τις τέσσερις έμπιστες γυναίκες της βασιλικής οικογένειας. Ανήκει στον «στενό κύκλο» της βασίλισσας Ελισάβετ και τη βοηθά με αφοσίωση και διακριτικότητα να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς τον αγαπημένο της Φίλιππο, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών.

