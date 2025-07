Ο πρόεδρος του Ιράν αποκαλύπτει: «Το Ισραήλ προσπάθησε να με δολοφονήσει»

Αποκαλυπτικός ήταν ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, η οποία μεταδόθηκε σήμερα (07.07.2025), για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τον 12ημερο πόλεμο με το Ισραήλ και την απόπειρα δολοφονίας του.

Αρχικά, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει κανένα πρόβλημα» να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2025.

«Δεν βλέπουμε κανέναν πρόβλημα για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων» τόνισε ο Πεζεσκιάν, ωστόσο στην συνέχεια αναρωτήθηκε ταυτόχρονα «πώς θα μπορούσε» το Ιράν «να εμπιστευτεί ξανά» τις ΗΠΑ.

Masoud Pezeshkian, president of Iran.



