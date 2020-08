Ο ισραηλινός πρόεδρος Ρεουβέν Ριβλίν προσκάλεσε σήμερα τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ στην Ιερουσαλήμ, μερικές ημέρες αφού το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν μια συμφωνία για την εξομάλυνση των μεταξύ τους διπλωματικών σχέσεων.

Αναρτώντας στο Twitter μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης στα αραβικά, o πρόεδρος του Ισραήλ χαιρέτισε τη συμφωνία ως μια «ευγενική και θαρραλέα πράξη» και ένα «στρατηγικό ορόσημο» που ελπίζει ότι θα δημιουργήσει ευημερία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους λαούς στην περιοχή.

I sent a letter to Crown Prince @MohamedBinZayed and invited him to visit Jerusalem. I am hopeful that the agreement between our countries will help build and strengthen the trust between us and the peoples of the region, bring economic benefit and regional stability. pic.twitter.com/swz50lJUmT