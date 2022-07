Νέος πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ θα είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12.7.2022) ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η σχέση φιλίας και συνεργασίας της Γερμανίας με το Ισραήλ σημαίνει πολλά για τους Γερμανούς, για εμένα προσωπικά. Μετά τη βαρβαρότητα και το τερατώδες έγκλημα του Ολοκαυτώματος, η φιλία με το Ισραήλ δεν είναι για εμάς κάτι αυτονόητο», δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα αγγλικά και στα εβραϊκά.

Τόνισε, μάλιστα, ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της Ιστορίας είναι ότι «πρέπει να στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και να δεσμευόμαστε για την ασφάλειά του».

Schalom – I am Steffen Seibert, the Ambassador-designate of Germany to Israel. I invite you to follow my work and the work of our embassy here on Twitter. Looking forward to many meetings and exchanges! pic.twitter.com/QTDwdMkI8o