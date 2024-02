Ο πρώτος ασθενής με εμφύτευμα του Έλον Μασκ μπόρεσε να ελέγξει ποντίκι H/Y με τη σκέψη του

Ο ασθενής, στον εγκέφαλο του οποίου εμφυτεύθηκε τσιπ Neuralink του Έλον Μασκ, μπόρεσε όχι μόνο να αναρρώσει πλήρως αλλά και να ελέγχει με τη σκέψη του τον κέρσορα ενός υπολογιστή.

Την ιδιαίτερη αυτή είδηση, επιβεβαίωσε ο ίδιος ο ιδρυτής της Neuralink της εταιρείας που δημιούργησε το τσιπ, Έλον Μασκ. «Η πρόοδος είναι καλή. Ο ασθενής δείχνει να έχει αναρρώσει πλήρως, χωρίς παρενέργειες τις οποίες να γνωρίζουμε. Μπορεί να κινεί τον κέρσορα στην οθόνη με τη δύναμη της σκέψης του», δήλωσε ο συνιδρυτής και επικεφαλής των εταιρειών Tesla, SpaceX, Neuralink και The Boring Company σε live εκδήλωση στο Χ (πρώην Τwitter).

Ο κ. Μασκ πρόσθεσε ότι η Neuralink προσπαθεί τώρα να βοηθήσει τον ασθενή να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα click στην οθόνη. Η εμφύτευση του τσιπ είχε γίνει στον εγκέφαλο του ασθενούς τον περασμένο μήνα. Η εταιρεία είχε λάβει τη σχετική άδεια από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή των ΗΠΑ, την Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA), τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το Reuters, το τσιπ τοποθετήθηκε με τη βοήθεια ρομποτικού βραχίονα. Εμφυτεύθηκε στο σημείο του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση της κίνησης. Ο αρχικός στόχος του πειράματος ήταν να ελέγξουν οι ασθενείς τον κέρσορα ή το πληκτρολόγιο του υπολογιστή με τη δύναμη της σκέψης τους.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.



