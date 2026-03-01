Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι «λυπημένος» από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Τη θλίψη του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο (28/02/2026) μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκφράζει τα συλλυπητήριά του στο λαό του Ιράν.

«Λυπήθηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες» ανέφερε ο Ερντογάν, με ανάρτησή του στο Χ.

«Μαζί με τον λαό του Ιράν, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας ως Τουρκία, ώστε όλοι οι φίλοι και αδελφοί μας στην περιοχή να βρουν ξανά την ειρήνη και τη σταθερότητα που τους αξίζει, να τερματιστεί η σύγκρουση που επικρατεί στην περιοχή μας και να επιστρέψουμε στη διπλωματία» καταλήγει η ανάρτηση,