Κόσμος

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι «λυπημένος» από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

»Να τερματιστεί η σύγκρουση που επικρατεί στην περιοχή μας και να επιστρέψουμε στη διπλωματία»
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Τούρκος Πρόεδρος, Tayyip Erdogan / REUTERS / Φωτογραφία Murad Sezer / File Photo

Τη θλίψη του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο (28/02/2026) μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκφράζει τα συλλυπητήριά του στο λαό του Ιράν.

«Λυπήθηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες» ανέφερε ο Ερντογάν, με ανάρτησή του στο Χ.

«Μαζί με τον λαό του Ιράν, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας ως Τουρκία, ώστε όλοι οι φίλοι και αδελφοί μας στην περιοχή να βρουν ξανά την ειρήνη και τη σταθερότητα που τους αξίζει, να τερματιστεί η σύγκρουση που επικρατεί στην περιοχή μας και να επιστρέψουμε στη διπλωματία» καταλήγει η ανάρτηση,

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
72
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρικιαστικός νόμος των Ταλιμπάν: Νόμιμο να χτυπάνε οι άνδρες τις γυναίκες αρκεί να μην σπάνε κόκκαλα – Θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία και την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ η μαρτυρία τους στα δικαστήρια έχει μικρότερη βαρύτητα από εκείνη των ανδρών
Μπούρκα
Newsit logo
Newsit logo