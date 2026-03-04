Ο Ρεζά Παχλαβί έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ: Του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν «Αδόλφος»

Ο Ρεζά Παχλαβί – ο γιος του του τελευταίου σάχη της Περσίας που ζει εξόριστος από το 1979 – έπεσε θύμα των Ρώσων φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι προσποιήθηκαν ότι ήταν Γερμανοί αξιωματούχοι – με έναν από αυτούς να αυτοπροσδιορίζεται ως «Αδόλφος» και να είναι ντυμένος ώστε να μοιάζει με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μάλιστα, ο Ρεζά Παχλαβί, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό για την προοπτική να αρχίσει και η Γερμανία τις επιθετικές ενέργειες κατά του καθεστώτος του Ιράν. Μόνο που οι συνομιλητές του δεν ήταν αντιπρόσωποι του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, όπως του παρουσιάστηκαν, αλλά Ρώσοι φαρσέρ.

Το δίδυμο των Ρώσων, Βόβαν και Λέξους, δεν έκανε καμία προσπάθεια να είναι πειστικοί. Η προφορά τους είναι χαρακτηριστικά ρωσική, ενώ ένας από τους δύο συστήθηκε ως «Αδόλφος», φορώντας μάλιστα περούκα και μουστάκι που παρέπεμπαν στον Χίτλερ.

Και πάλι ο Παχλαβί έπεσε στην παγίδα.

Η συζήτηση έγινε πριν αρχίσει η επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι «σε αυτή τη σταυροφορία», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε τη χαρά του για το ότι η Γερμανία ακολουθεί «σκληρή στάση» έναντι του Ιράν.

Όσο για το μέλλον, ο Παχλαβί δηλώνει έτοιμος: «Όταν επιτέλους πέσει αυτό το καθεστώς, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε».