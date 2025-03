Ο Ρούτε προειδοποίησε τον Πούτιν: «Θα καταστραφεί όποιος επιτεθεί στην Πολωνία ή σε άλλο μέλος του NATO»

Κατηγορηματικός ήταν σήμερα (26.03.2025) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σε δηλώσεις που έκανε σχετικά με το ενδεχόμενο μια τρίτη χώρα να επιτεθεί είτε στην Πολωνία είτε σε κάποιο άλλο κράτος – μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι «μια επίθεση ενάντια στην Πολωνία ή σε οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο θα ήταν καταστροφική», στη διάρκεια επίσκεψης στη Βαρσοβία, δίπλα στον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας πρόσθεσε: «Αν κάποιος αυταπατάται και νομίζει ότι μπορεί να τη γλιτώσει αν εξαπολύσει επίθεση, θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλη τη δύναμη αυτής της αδάμαστης συμμαχίας», είπε, αναφερόμενος ονομαστικά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ακρογωνιαίος λίθος της Συμμαχίας, προβλέπει παροχή συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ρούτε είπε πως «η Ρωσία είναι, και παραμένει, η πιο σημαντική και η πιο σοβαρή απειλή για τη Συμμαχία μας» και πως η Μόσχα μετατρέπει αυτή τη στιγμή την οικονομία της «σε πολεμική οικονομία, κάτι που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ικανότητά της να οικοδομεί τις ένοπλες δυνάμεις της».

