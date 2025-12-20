Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε τον ISIS στη Συρία μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών: Η επιχείρηση εκδίκησης «Hawkeye Strike»

Περισσότερους από 70 στόχους έπληξε στη Συρία ο στρατός των ΗΠΑ, την Παρασκευή (19.12.2025). Στόχος των Αμερικανών να εξαλείψουν μαχητές του ISIS, υποδομές αλλά και αποθήκες όπλων, αποκάλυψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανέπτυξε αεροσκάφη, ελικόπτερα και βαρύ πυροβολικό στη κεντρική Συρία. Εξαπολύθηκαν πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι 5 θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ

Πρόκειται για την επιχείρηση εκδίκησης Hawkeye Strike που στήθηκε μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 2 Αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία.

«Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».

Οι επιθέσεις έγιναν στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφτηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τους Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Το ISIS κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού Σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία — ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

«Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από άλλοτε αν επιτεθείτε ή απειλήσετε τις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social τονίζει ότι όπως υποσχέθηκε ο στρατός των ΗΠΑ προχωρά σε αντίποινα κατά του ISIS που σκότωσε τους Αμερικανούς.

Στη συνέχεια αναφέρει πως η ηγεσία της Συρίας έχει την στήριξη των ΗΠΑ και στέλνει μήνυμα προς τους τρομοκράτες πως θα χτυπηθούν πιο σκληρά από ποτέ αν κάνουν επίθεση ή απειλήσουν τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Λόγω της βάναυσης δολοφονίας από το ISIS γενναίων Αμερικανών πατριωτών στη Συρία, των οποίων τις όμορφες ψυχές υποδέχθηκα πίσω σε αμερικανικό έδαφος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια ιδιαίτερα αξιοπρεπή τελετή, ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε πολύ σοβαρά αντίποινα, όπως ακριβώς υποσχέθηκα, εναντίον των δολοφονικών τρομοκρατών που ευθύνονται. Πλήττουμε πολύ δυναμικά τα οχυρά του ISIS στη Συρία, έναν τόπο βουτηγμένο στο αίμα που έχει πολλά προβλήματα, αλλά ένα από αυτά έχει ένα φωτεινό μέλλον, αν το ISIS μπορέσει να εξαλειφθεί.

Η κυβέρνηση της Συρίας, υπό την ηγεσία ενός άνδρα που εργάζεται πολύ σκληρά για να επαναφέρει το μεγαλείο στη Συρία, έχει την πλήρη στήριξή μας. Όλοι οι τρομοκράτες που είναι αρκετά κακοί ώστε να επιτεθούν σε Αμερικανούς προειδοποιούνται: Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από άλλοτε αν με οποιονδήποτε τρόπο επιτεθείτε ή απειλήσετε τις ΗΠΑ».