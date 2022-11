Λίγες ώρες μετά τον γάμο του και σε ηλικία 37 ετών, ο τραγουδιστής της κάντρι, Τζέικ Φλιντ πέθανε σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του, στην οικογένειά του και στο πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, την γυναίκα του.

Η μάνατζέρ του τραγουδιστή της κάντρι, Μπρέντα Κλάιν, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό του: «Με ραγισμένη καρδιά και σε βαθιά θλίψη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Τζέικ Φλιντ απεβίωσε με τραγικό τρόπο».

«Προσπάθησα αρκετές φορές σήμερα να κάνω μια ανάρτηση, αλλά δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που δεν μπορείς να επεξεργαστείς», πρόσθεσε η Μπρέντα Κλάιν, η οποία δεν αποκάλυψε την αιτία του θανάτου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Oklahoman, ο τραγουδιστής πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στον ύπνο του.

Η μόλις λίγων ωρών σύζυγος του Φλιντ, Μπρέντα Φλιντ, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον γάμο τους, όπου το ζευγάρι γελάει και χορεύει σε ένα δάσος, με τον φωτογράφο να απαθανατίζει τις πρώτες τους στιγμές μετά την τελετή.

Το βίντεο συνοδεύονταν από την λεζάντα: «Δεν καταλαβαίνω», ενώ σε μια συγκινητική ανάρτηση που ακολούθησε την Τρίτη, η Μπρέντα Φλιντ μοιράστηκε περισσότερα σχετικά με τον άνθρωπό της, που χάθηκε τόσο απότομα.

«Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντί γι’ αυτό πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον σύζυγό μου. Οι άνθρωποι δεν είναι γραφτό να νιώθουν τόσο πόνο», έγραψε. «Η καρδιά μου έχει χαθεί και απλά θέλω πραγματικά να επιστρέψει. Δεν αντέχω άλλο. Τον χρειάζομαι εδώ».

«Ο Τζέικ έχει εκατομμύρια φίλους και δεν είμαι σίγουρος πώς όλοι θα αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική απώλεια. Χρειαζόμαστε προσευχές – είναι όλα τόσο σουρεαλιστικά», συνέχισε η μάνατζερ Μπρέντα Κλάιν. «Παρακαλώ, παρακαλώ προσευχηθείτε για τη σύζυγο του Μπρέντα, την μητέρα του, την αδελφή του και την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους του».

Η Κλάιν πρόσθεσε: «Αυτό θα είναι απίστευτα δύσκολο για πάρα πολλούς. Σε αγαπάμε Τζέικ και θα σε έχουμε για πάντα στην καρδιά μας».

Ο Φλιντ, που καταγόταν από την Τούσλα, γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στο Holdenville. Από τις πιο γνωστές του επιτυχίες ήταν το Hurry Up and Wait, Long Road Back Home και What’s Your Name?

Οι θαυμαστές του είναι πολλοί και εξέφρασαν με μηνύματα συμπόνιας στα social media τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια. «Είναι πολύ σκληρό», συμφώνησαν όλοι.