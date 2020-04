Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε πόλεις και Πολιτείες που ζητούν ομοσπονδιακή βοήθεια για να αντισταθμίσουν τις τεράστιες απώλειες που υφίστανται λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ηγέτες τους για «κακοδιαχείριση».

Αμερικανοί κυβερνήτες Πολιτειών ζητούν να εγκριθεί η χορήγηση 500 δισεκ. δολαρίων από το Κογκρέσο, καθώς βουλευτές και γερουσιαστές εξετάζουν την πιθανότητα να προωθήσουν ένα πακέτο μέτρων ανακούφισης.

Υποστηρίζουν ότι τα χρήματα αυτά είναι αναγκαία για να καλυφθεί το κόστος των μέτρων που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση αλλά και το εισόδημα που χάθηκε κατά το διάστημα που οι κάτοικοι ήταν σε καραντίνα.

«Γιατί θα πρέπει οι πολίτες και οι φορολογούμενοι της Αμερικής να διασώσουν κακοδιαχειριζόμενες Πολιτείες (όπως το Ιλινόις, για παράδειγμα) και πόλεις, που σε όλες τις περιπτώσεις διοικούνται από Δημοκρατικούς, όταν οι περισσότερες άλλες Πολιτείες δεν ζητούν βοήθεια; Είμαι ανοιχτός να συζητήσω τα πάντα, όμως απλώς αναρωτιέμαι;» έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Why should the people and taxpayers of America be bailing out poorly run states (like Illinois, as example) and cities, in all cases Democrat run and managed, when most of the other states are not looking for bailout help? I am open to discussing anything, but just asking?