Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατό από Ιταλία και Ισπανία – Το Ιράν θα μας δώσει την «πυρηνική σκόνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στα πυρηνικά του Ιράν και τόνισε πως είτε θα τα παραδώσει η Τεχεράνη, είτε θα τα πάρει μόνος του.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι η κατάσταση με το Ιράν θυμίζει «πόλεμο», στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης: «Είτε θα μας δώσουν την “πυρηνική σκόνη” είτε θα την πάρουμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει διακαώς συμφωνία, σημειώνοντας πως «το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρασκηνιακά, παρά την εικόνα αδιεξόδου.

Όπως είπε, μόνο ο ίδιος και λίγοι ακόμη γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση των συνομιλιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε μια εικόνα αποδυναμωμένης ηγεσίας στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ανώτεροι και μεσαίοι αξιωματούχοι «έχουν φύγει» και ότι πλέον οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «τρίτη γενιά» ηγετών.

Τόνισε επίσης ότι στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, αναφέροντας πως το 82% των εγκαταστάσεων κατασκευής drones και σχεδόν το 90% των εργοστασίων πυραύλων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη εναέρια υπεροχή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μπορούν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη χωρίς αντίδραση.

Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στη Γερμανία και τον καγκελάριό της, κατηγορώντας τη χώρα για κακή διαχείριση σε ζητήματα μετανάστευσης, ενέργειας και Ουκρανίας.

Ανέφερε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά και από την Ιταλία και την Ισπανία, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη στάση τους.

Σε πιο χαλαρό τόνο, σχολίασε και την πιθανή συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίρρηση, ενώ επαίνεσε τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Τέλος, δεν παρέλειψε να κάνει και ένα αυτοσαρκαστικό σχόλιο για την εμφάνισή του, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαιος αν θα ήθελε να φαίνεται «εννέα κιλά πιο βαρύς» φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.