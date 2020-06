«Η πλήρης αποσύνδεση» με την Κίνα είναι μια «επιλογή» για τις ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παγκοσμίων δυνάμεων.

«Οι ΗΠΑ βεβαίως διατηρούν μια πολιτική επιλογή, υπό διάφορες συνθήκες, να κόψουν όλες τις σχέσεις με την Κίνα», είπε ο Τραμπ με ανάρτηση στο twitter.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!