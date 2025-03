Ο Τραμπ αποκάλυψε για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο 6ης γενιάς stealth μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ – Ιδού το F-47

Σε μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις των τελευταίων ετών προχώρησε σήμερα (21.03.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφού για πρώτη φορά έδωσε στην δημοσιότητα πληροφορίες για το νέο 6ης γενιάς stealth μαχητικό αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα με την κωδική ονομασία «Next Generation Air Dominance – NGAD» ήταν αντικείμενο σχολιασμού από ειδικούς και στρατιωτικούς αναλυτές τα τελευταία χρόνια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύπτει νέες πληροφορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το νέο μαχητικό αεροσκάφος θα λέγεται F-47.

Μαζί με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αλλά και τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλευρό του, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το F-47 θα είναι το πιο θανατηφόρο μαχητικό στον κόσμο», ενώ υποστήριξε στην συνέχεια ότι ένα πρωτότυπο μοντέλο του μαχητικού αεροσκάφους πετάει κρυφά εδώ και 5 χρόνια».

Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την τιμή του. Έπειτα τόνισε: «Το F-47 θα πετάει με πολλά πολλά drones», ενώ εκθείασε τα stealth χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο αεροσκάφος, λέγοντας πως «θα είναι πρακτικά αόρατο με γυμνό μάτι».

Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να φτιάξουν μια «ειδική» έκδοση του μαχητικού για να εξάγουν σε τρίτες χώρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υστερούν συγκριτικά με τα F-47 που θα χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί.

US President Donald Trump, speaking at the White House, announces, “the US Air Force is moving forward with the sixth-generation fighter jet,” adding ‘It’s something nobody has ever seen before.’https://t.co/Oyttzdw6Kp pic.twitter.com/YWTLCgyTIr