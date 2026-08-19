Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν εντός του έτους: «Η Βόρεια Κορέα έχει 57 πυρηνικά όπλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τετάρτη (19.08.2026), ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτό δίαυλο με τη Βόρεια Κορέα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια ασυνήθιστα συγκεκριμένη εκτίμηση για το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι γνωρίζει «πολύ καλά» τον Κιμ Γιονγκ Ουν, υπογραμμίζοντας πως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν καλή σχέση με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας είναι «κάτι καλό και όχι κακό». Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ξεναγούσε δημοσιογράφους σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

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Ντόναλντ Τραμπ: «Ναι, θα συναντηθώ μαζί του»

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εντός του έτους, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα συναντηθώ μαζί του».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ, λέγοντας: «Εχει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε ότι μια τέτοια εξέλιξη «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί» και υποστήριξε πως, εάν ήταν πρόεδρος όταν το πρόγραμμα εξελισσόταν, «δεν θα το είχε επιτρέψει».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι η προσωπική του σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένει καλή. «Γνωρίζω τον Κιμ Γιονγκ Ουν πολύ καλά και όλα θα πάνε μια χαρά όσο έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο», ανέφερε.

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Μείωση της αμερικανικής συμμετοχής σε ασκήσεις

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ζητήσει από αξιωματούχους του Πενταγώνου να περιορίσουν τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα.

Ο ίδιος έχει συνδέσει την κίνηση αυτή με την «πολύ καλή σχέση» που, όπως υποστηρίζει, διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο

Ο ακριβής αριθμός των πυρηνικών όπλων που διαθέτει η Βόρεια Κορέα παραμένει αντικείμενο διαφορετικών εκτιμήσεων από διεθνείς οργανισμούς και ειδικούς.

Τον Ιούνιο, το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης εκτίμησε ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει πιθανότατα συναρμολογήσει περίπου 60 πυρηνικές κεφαλές και διαθέτει επαρκές σχάσιμο υλικό για την κατασκευή τουλάχιστον 30 ακόμη.