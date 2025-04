Ο Τραμπ έκανε «ταξί» το Air Force One – Τα 12 λεπτά πτήσης και η αλλαγή ελικοπτέρων επειδή έσκασε λάστιχο

Μόλις 12 λεπτά κράτησε η πτήση του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την χρονική διάρκεια της προσγείωσης και της απογείωσης, ο οποίος ταξίδεψε με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One από το Μαϊάμι στη Φλόριντα, των ΗΠΑ.

Την μία πτήση μετά την άλλη έκανε χτες (03.04.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε το «παρών» σε τουρνουά γκολφ στο Μαϊάμι και στη συνέχεια ταξίδεψε στο εξοχικό του, στο Mar a Lago που βρίσκεται επίσης στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, άλλαξε 3 διαφορετικά αεροσκάφη σε αυτά τα σύντομα ταξίδια του, αφού μέσα σε όλα το ελικόπτερό του έπαθε… λάστιχο!

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αλλάξει ελικόπτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι αφού έσκασε ένα λάστιχο του αρχικού του αεροσκάφους, του Marine One.

President Trump just switched helicopters at Miami International Airport after it appears there was a flat tire on Marine One. pic.twitter.com/y3hAMvBJdZ