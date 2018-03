Ο Τραμπ έκανε υπουργό τον γιατρό του!

Το υπουργείο για τις Υποθέσεις των Βετεράνων, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υπουργείο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η ηγεσία του, αποτελεί μία νέα ουσιαστική πρόκληση για τον Τζάκσον, με βασικό ζητούμενο την καταπολέμηση της υπηρεσιακής γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τους βετεράνους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η αποπομπή του Ντέιβιντ Σάλκιν ήταν αναμενόμενη. Η κατάσταση έγινε δύσκολη για τον πρώην υπουργό όταν αποκαλύφθηκε ότι έκανε ένα ταξίδι με χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στην Ευρώπη, το περασμένο καλοκαίρι. Επίσης, από την ανοιχτή σύγκρουση την οποία είχε, με τους συντηρητικούς στο υπουργείο του, προκαλώντας πολιτικό πονοκέφαλο στον Λευκό Οίκο.

“Είμαι ευγνώμων για τις υπηρεσίες του Δρ. Ντέιβιντ Σάλκιν στην χώρα μας, αλλά και στους ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ μας!” Έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνοντας την απομάκρυνση του Σάλκιν.

….In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018