Ο Τραμπ επέμεινε μπροστά στον Νετανιάχου στην πρότασή του να ελέγξουν οι ΗΠΑ τη Λωρίδα της Γάζας

«Θα ήταν καλό αν οι ΗΠΑ αποκτούσαν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας» επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, τα μεσάνυχτα απόψε (07.04.2025) ώρα Ελλάδας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εφόσον οι ΗΠΑ αναλάμβαναν «τον έλεγχο και την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, θα ήταν κάτι καλό», εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να τερματιστούν σύντομα οι εχθροπραξίες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς εάν θα εκπληρώσει την προεκλογική δέσμευσή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε: «Θα ήθελα να σταματήσει ο πόλεμος και νομίζω πως θα σταματήσει κάποια στιγμή, αλλά όχι στο πολύ μακρινό μέλλον».

Διαβεβαίωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατάει η Χαμάς, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία.

Οι δύο ηγέτες δέχτηκαν ερωτήσεις στο Οβάλ Γραφείο, από μία μικρότερη ομάδα δημοσιογράφων.

Η καθιερωμένη σε ανάλογες συναντήσεις συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε, όπως ενημέρωσε, αλλά χωρίς να εξηγήσει το γιατί, ο Λευκός Οίκος.

President Trump welcomes Prime Minister Netanyahu for their second meeting this term—just 62 days after @Netanyahu became the first foreign leader welcomed at the White House this term. pic.twitter.com/xmf24BMaET — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2025

TRUMP TO NETANYAHU:



“We are a FRIEND of Israel … It’s an honour to be so.” pic.twitter.com/VHnVhZPx4l< — Khalissee (@Kahlissee) April 7, 2025

During a bilateral meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu, Pres. Trump reiterated his idea to relocate Palestinians from Gaza to neighboring countries, calling the land “an incredible piece of important real estate.” https://t.co/tTyRH00wiG pic.twitter.com/xruNINM8m5 — ABC News (@ABC) April 7, 2025

Έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.218 νεκρούς και 251 ομήρους.

Από τότε, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 απαχθέντες, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμμετέχουν σε απευθείας συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, «έχουμε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες άρχισαν. Θα συνεχιστούν το Σάββατο (σ.σ. 12.04.2025), θα γίνει μία πολύ μεγάλη συνάντηση και θα δούμε τι μπορεί να γίνει.

Επιπλέον, στις συνομιλίες του Λευκού Οίκου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για να εξαλείψει το εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ και μάλιστα άμεσα.

“We will eliminate the trade deficit with the United States, we intend to do it very quickly, we think it’s the right thing to do.”



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses President Trump’s new tariffs during their bilateral meeting. pic.twitter.com/VqNu8qswi7 — MSNBC (@MSNBC) April 7, 2025

Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, ύψους 17%, που επέβαλε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

«Ίσως όχι», απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να μειώσει τους δασμούς στα ισραηλινά προϊόντα.

Q: Do you plan to reduce the tariffs your government put on Israeli goods?



Trump: Maybe not. Don’t forget, we help Israel a lot. We give Israel 4 billion dollars a year, that’s lot. [Looks at Netanyahu] Congratulations by the way, that’s pretty good… pic.twitter.com/ODrv25eVFU — Assal Rad (@AssalRad) April 7, 2025

Κάνοντας, μάλιστα, αναφορά στα δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ κάθε χρόνο, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μην ξεχνάτε, βοηθάμε πολύ το Ισραήλ».