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Ο Τραμπ καλείται να πληρώσει 5,6 εκατομμύρια δολάρια στη δημοσιογράφο Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Πρόκειται για νέα νομική ήττα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη του με την πρώην δημοσιογράφο
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Ken Cedeno
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Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να μην πληρώσει 5,6 εκατ. δολάρια στην Τζιν Κάρολ. Η πρώην δημοσιογράφος είχε καταγγείλει τον νυν Πρόεδρο για δυσφήμιση και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να αποφύγει να καταβάλλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε διαταχθεί να δώσει στη πρώην δημοσιογράφο Ε. Τζιν Κάρολ έπειτα από απόφαση δικαστηρίου ότι την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και την είχε δυσφημίσει.

Πρόκειται, όπως σημειώνει το CNN, η τελευταία κατά σειρά νομική ήττα για τον Τραμπ στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη του με την Κάρολ.

Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει την έφεση του Προέδρου τον Ιούνιο, οι δικηγόροι του Αμερικανού Προέδρου είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση, κάτι που οι δικαστές αρνήθηκαν να κάνουν.

Δεν καταγράφηκαν διαφωνίες, τονίζει το CNN.

Σύμφωνα με απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, ο Τραμπ είχε ήδη καταβάλει στην Κάρολ τα 5,6 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δικηγόροι της Κάρολ ανέφεραν σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι η Κάρολ «θα καταθέσει το ποσό της αποζημίωσης σε λογαριασμό που αποφέρει τόκους έως ότου απορριφθεί η αίτηση του εναγόμενου για επανεξέταση».

Υπενθυμίζεται ότι η Κάρολ μήνυσε τον Τραμπ το 2019 για δυσφήμιση. Στη συνέχεια τον μήνυσε ξανά το 2022 για δυσφήμιση και σωματική βία (το περιστατικό είχε λάβει χώρα τη δεκαετία του ’90), αφότου η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θέσπισε νόμο που επιτρέπει στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να υποβάλουν αστικές αγωγές για περιστατικά του παρελθόντος.

Η μήνυση που κατατέθηκε το 2022 εκδικάστηκε χρονολογικά πρώτη με τους ενόρκους να ορίζουν αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων.

Στη συνέχεια εκδικάστηκε αυτή του 2019 και κατέληξε σε απόφαση αποζημίωσης ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Τραμπ. Αυτή η υπόθεση εκκρεμεί πλέον στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι διέπραξε κάτι παράνομο.

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