Ο Τραμπ παραδέχτηκε την δωροδοκία της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς

Ωστόσο ο Τραμπ υποστηρίζει πως δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα της προεκλογικής εκστρατείας του για να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοσταρ, όπως ανμαφέρουν δημοσιεύματα.

Σε μια σειρά πρωινών μηνυμάτων του στο Twitter, ο Τραμπ δήλωσε πως επέστρεψε στον δικηγόρο του, τον Μάικλ Κοέν, τα 130.000 δολάρια που ο τελευταίος πλήρωσε στην Ντάνιελς το 2016, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη σιωπή της όσον αφορά τη σχέση μιας νύχτας που φέρεται ότι είχε το 2006 με τον Τραμπ.

«Χρήματα από την εκστρατεία ή χρήματα από συνεισφορές δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο σ’ αυτή τη συναλλαγή», έγραψε ο Τραμπ, κάνοντας μάλιστα ορθογραφικό λάθος στη λέξη «ρόλος» — έγραψε roll αντί για role.

…despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Μαΐου 2018