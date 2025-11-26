Κόσμος

Ο Τραμπ «πετάει» εκτός τη Νότια Αφρική από τη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι

«Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Nathan Howard

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα 26 Νοεμβρίου ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί το 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή την κίνηση εντείνει τις διπλωματικές επιθέσεις στη Νότια Αφρική, μετά και το μποϊκοτάζ από την Ουάσινγκτον της συνόδου των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα από αυτόν τον μήνα.

«Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για φερόμενη φονική δίωξη λευκών αγροτών στη χώρα.

