Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: Εάν πυροβολήσετε και σκοτώσετε διαδηλωτές τότε οι ΗΠΑ θα αναλάβουν να σώσουν την κατάσταση

Προειδοποίηση για άμεση επέμβαση έστειλε στην Τεχεράνη ο αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του, για επέμβαση των ΗΠΑ, σε περίπτωση που υπάρξει αιματηρή καταστολή στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή 02.01.2025 ότι σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και υπάρξουν νεκροί ανάμεσα σε ειρηνικούς διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να τους προστατεύσουν.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

 

Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές κάτι που το συνηθίζουν, οι ΗΠΑ, θα αναλάβουν να σώσουν την κατάσταση. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.

