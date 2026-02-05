Ο Τραμπ στηρίζει απόλυτα τον Όρμπαν ενόψει των εκλογών στην Ουγγαρία: Δεν θα αφήσει ποτέ τον σπουδαίο λαό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (05/02/2026) ότι προσφέρει την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Ούγγρο εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο διατηρεί στενές σχέσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας αγωνιστής και ένας νικητής, και έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας – Δεν θα αφήσει ποτέ τον σπουδαίο λαό της Ουγγαρίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.

Κρατώντας τα ηνία της Ουγγαρίας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Όρμπαν είναι πίσω στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες με φόντο την οικονομική στασιμότητα, την αυξανομένη δυσαρέσκεια για δημόσιες υπηρεσίες και τα σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Το κόμμα του Fidesz βρίσκεται πίσω από τον σχηματισμό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, ενός πρώην μέλους του κόμματος του Όρμπαν που έγινε ένας από τους πιο δριμείς επικριτές του, και μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου κατάφερε να ενώσει την ψήφο της αντιπολίτευσης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Ρώσο προεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αντιθέτως, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κακές, ενώ την κατηγορεί ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.