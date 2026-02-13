Ο Τραμπ τα βάζει με τον Χέρτζογκ για τον Νετανιάχου: «Θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν του έχει δώσει χάρη»

Σφοδρή κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισαάκ Χέρτζογκ για τη μη απονομή χάρης στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος «χτύπησε» για ακόμη μία φορά, λέγοντας πως θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν έχει κάνει ακόμη δεκτό το αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν την Πέμπτη (12.02.2026). Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να υπερασπιστεί τον σύμμαχό του ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεσης διαφθοράς. «Θα έπρεπε να ντρέπεται», σχολίασε συγκεκριμένα. Λίγες ώρες αργότερα, και θέλοντας να απαντήσει, ο Ισαάκ Χέρτζογκ διευκρίνισε πως ακόμη δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την χάρη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργούν τα σχόλια του προέδρου Τραμπ, ο πρόεδρος Χέρτσογκ δεν έχει αποφασίσει ακόμη για αυτό το θέμα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου. «Το αίτημα του πρωθυπουργού εξετάζεται επί του παρόντος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρει.

Υπογραμμίζεται πως «αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Χέρτζογκ θα εξετάσει το αίτημα» με μοναδικό γνώμονα «το συμφέρον του Κράτους του Ισραήλ» και «χωρίς να επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιασδήποτε μορφής».

Θέλοντας να διατηρήσει όμως το καλό κλίμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτζογκ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την βοήθεια που έχει προσφέρει στην χώρα του.