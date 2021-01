Ο Τραμπ θα φύγει από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν… μπει ο Μπάιντεν

Οι κούτες βουνό μπροστά στον Λευκό Οίκο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συν αυτώ ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Και μέχρι την τελευταία στιγμή (κυριολεκτικά σχεδόν) θα μείνουν στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο τέταρτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του, θα φύγει από τον Λευκό Οίκο όχι στις 19 Ιανουαρίου, όπως είχε γίνει γνωστό, αλλά το πρωί της ημέρας που λίγα μέτρα μακριά, μπροστά από το Καπιτώλιο θα ορκίζεται ο Τζο Μπάιντεν: το πρωί της 20ης Ιανουαρίου.

Η αρχική σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να φύγει από τον Λευκό Οίκο στις 19 Ιανουαρίου. Αλλά σύμφωνα με πηγή που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις και μίλησε στο Reuters, η απόφαση άλλαξε και θα φύγει λίγο πριν… μπει στο Οβάλ Γραφείο ο Τζο Μπάιντεν.

Την ώρα που θα ορκίζεται ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στη βάση Άντριους, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται σταθμευμένο το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με την πηγή.

Στη συνέχεια, θα πάει αεροπορικώς στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα και από το κλαμπ του, στο Μαρ α Λάγκο, θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα μετά την προεδρική του θητεία.

Εδώ και μέρες πυρετωδώς οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ γεμίζουν κούτες από τον Λευκό Οίκο και κυβερνητικά κτήρια.

Τα αυτοκίνητα γεμίζουν, οι κούτες γίνονται… βουνό και η Ιβάνκα Τραμπ, σαν καλή κόρη και σύμβουλος, συχνά επιβλέπει τη διαδικασία.

Οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ παίρνουν… ό,τι μπορούν: από φωτογραφίες του απερχόμενου προέδρου από συναντήσεις του με ξένους ηγέτες (όπως ο Κινέζος Ξι Ζινπίνγκ) μέχρι λαμπατέρ.

