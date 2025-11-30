Ο Τραμπ βλέπει «καλές πιθανότητες» για συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας – Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ τη Δευτέρα

Πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο να μπει ένα τέλος στον σχεδόν τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία. «Καλές πιθανότητες» για συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας «βλέπει» ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις που έκανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (01.12.2025).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μία συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Κιέβου, οι οποίες διεξήχθησαν νωρίτερα χθες (30.11.2025) στη Φλόριντα.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

U.S. President Donald Trump speaking to reporters about Ukraine talks, aboard Air Force One:



“Their going along, and their going along well. We want to stop people from being killed. It doesn’t have much to do with us, but I’d like to see if we can save a lot of souls. ” pic.twitter.com/nJCeMU0po3 — Civics Research & Reporting (@CivicsReport) November 30, 2025

Την ίδια στιγμή, ο Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αναχωρήσει για τη Μόσχα τη Δευτέρα (01.12.2025) όπου θα γίνει δεκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το σχέδιο Τραμπ, που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, αργά χθες (30.11.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη (02.12.2025).

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας χθες στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «παραγωγικές», προειδοποιώντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι αμερικανο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις της Φλόριντα

Η συνάντηση μεταξύ Ουκρανών διαπραγματευτών και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων ήταν «πολύ παραγωγική», δήλωσε από τη Φλόριντα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα, παρότι έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα πραγματοποιούνταν την ώρα που το Κίεβο δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση και αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της αποπομπής κορυφαίου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από εκτεταμένη έρευνα κατά της διαφθοράς.

Η συνάντηση αυτή είχε, επίσης, ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσκεψη αυτή την εβδομάδα του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν, επίσης, στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις.