Χιλιάδες στρατιώτες τους οποίους ακολουθούσαν άρματα μάχης και το πυροβολικό παρέλασαν στην Πιονγκγιάνγκ για τον εορτασμό της 70ης επετείου από την ίδρυση της Βόρειας Κορέας, αλλά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το καθεστώς δεν παρουσίασε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, εξαιτίας των οποίων έχει υποστεί πολλαπλές διεθνείς κυρώσεις.

“Είναι ένα ισχυρό και πολύ θετικό μήνυμα εκ μέρους της Βόρειας Κορέας”, έγραψε στο Twitter ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, εμμένοντας στο γεγονός ότι το θέμα της χρονιάς αυτής είναι “η ειρήνη και η οικονομική ανάπτυξη”.

“Ευχαριστώ τον πρόεδρο Κιμ”, πρόσθεσε. “Και οι δύο θα δείξουμε σε όλους ότι έχουν άδικο”, έγραψε, εκτιμώντας ότι τίποτα δεν αξίζει όσο ένας “καλός διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων που εκτιμούν ο ένας τον άλλον”.

…its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018