Ο Τραμπ «χαλαρώνει» τον κλοιό των πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα μετά τους θανάτους διαδηλωτών

Μετά τον δεύτερο θάνατο διαδηλωτή από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε με δηλώσεις του στο Fox News τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, ώρα Ελλάδας αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μία «αλλαγή».

Ο Τραμπ ανέφερε, επίσης, ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

PRESIDENT TRUMP: “Minnesota has low numbers because of the fact that we took thousands of hardened criminals out of Minnesota.”



“Look at Washington D.C. — it was a very dangerous place a year and a half ago. Now it’s as safe as you can get….we got rid of over 2,000 hardened… https://t.co/E87j18VDmv — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026

Στο μεταξύ, ακόμη ένας άνθρωπος δέχτηκε σφαίρα από πυρά πρακτόρων της ICE, αυτή τη φορά στην Αριζόνα, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Πίμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.