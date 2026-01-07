O Τραμπ χλευάζει δημόσια τον Μακρόν για τους δασμούς στα φάρμακα: «Σε ικετεύω, θα κάνω ό,τι θέλεις Ντόναλντ»

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη χλευασμού απέναντι σε ξένο ηγέτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε δημόσια λεπτομέρειες από φερόμενη συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της διαπραγμάτευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι άσκησε ασφυκτική πίεση στον Μακρόν, απαιτώντας η Γαλλία να αυξήσει δραστικά τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ φέρεται να τον απείλησε με την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις γαλλικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα δεν δίστασε να μιμηθεί ειρωνικά τον Γάλλο πρόεδρο σε ένα εξοργιστικό βίντεο.

Απευθυνόμενος, χθες, Τρίτη (06.01.2026) σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Τραμπ περιέγραψε μια κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν «έως και 14 φορές περισσότερο» για φάρμακα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ανισορροπία αποτελεί αποτέλεσμα δεκαετιών κατά τις οποίες, όπως είπε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδοτούσαν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις τιμές στις ΗΠΑ. Όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έθεσε τελεσίγραφο, απειλώντας με δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες – από το κρασί και τη σαμπάνια έως κάθε άλλο εξαγώγιμο αγαθό.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



"He said, 'no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d

«Ντόναλντ σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω»

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ.

Σε ιδιαίτερα υποτιμητικό τόνο, ο Τραμπ μιμήθηκε τον Μακρόν χρησιμοποιώντας και ειρωνικά μια ελαφριά γαλλική προφορά, λέγοντας ότι τελικά υποχώρησε και του είπε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι του απάντησε: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας.»

Στη συνέχεια ο Τραμπ στο ίδιο ειρωνικό ύφος είπε ότι ο Μακρόν του απάντησε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλοντας να επιδείξει την αποτελεσματικότητα της διπλωματίας που στηρίζεται στην ισχύ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μειώσεις που πέτυχε φτάνουν έως και το «400, 500 ή ακόμη και 600 τοις εκατό» και ανακοίνωσε ότι οι νέες τιμές θα είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο μέσω του ιστότοπου TrumpRx.gov, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.