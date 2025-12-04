Κόσμος

Ο Τραμπ υπογράφει ειρήνη με τους προέδρους Ρουάντας και Κονγκό την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται

Οι δύο ηγέτες μελλοντικά "θα περάσουν πολύ χρόνο με εναγκαλισμούς και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου", προέβλεψε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το παρών στην Ουάσινγκτον και στην τελετή υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας με τους ομολόγους του από τη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα.

Το κτίριο που υπογράφηκε η συμφωνία πήρε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για «θαύμα» την ώρα που σφοδρές μάχες συνεχίζονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκή Δημοκρατίας του Κονγκό.

“Αυτό θα είναι ένα μεγάλο θαύμα”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαίροντας την “ισχυρή και λεπτομερή συμφωνία” ενώ οι πρόεδροι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι και της Ρουάντας Πολ Καγκάμε υιοθέτησαν έναν πιο επιφυλακτικό τόνο στις δηλώσεις τους.

Οι δύο ηγέτες μελλοντικά “θα περάσουν πολύ χρόνο με εναγκαλισμούς και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου”, προέβλεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι “όλοι θα κερδίσουν πολλά χρήματα” χάρη στις “συμφωνίες της Ουάσινγκτον”, που περιλαμβάνουν μια οικονομική διάσταση.

Ο Ρέιγκαν Μιβιρί, ερευνητής του ινστιτούτου Ebuteli του Κονγκό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θεωρεί πως η τελετή αυτή είναι το αποτέλεσμα “μεγάλης πίεσης” που άσκησαν οι ΗΠΑ και πρόσθεσε: “Γι αυτούς, το βασικό δεν είναι τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας όσο το ίδιο το γεγονός”.

Η υπογραφή, η οποία είχε στόχο να επισημοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί τον Ιούνιο υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του “Ινστιτούτου Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη”.

Το “Αμερικανικό Ινστιτούτο για την ειρήνη” όπως ονομαζόταν παλαιότερα μετονομάστηκε την Τετάρτη από το υπουργείο Εξωτερικών και φέρει ήδη στην πρόσοψή του το όνομα του Αμερικανού προέδρου.

“Είναι μεγάλη τιμή”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαίρεται ότι είναι σπουδαίος ειρηνοποιός, παρά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις του σε διάφορες διεθνείς συγκρούσεις είχαν μικτά αποτελέσματα.

Ο Πολ Καγκάμε εξήρε την “πραγματιστική” διαμεσολάβηση του Τραμπ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα υπάρξουν “σκαμπανεβάσματα” στην εφαρμογή αυτών των “συμφωνιών της Ουάσινγκτον”.

Ο Φέλιξ Τσισεκέντι ευχαρίστησε επίσης τον 79χρονο Ρεπουμπλικάνο που έφερε ένα “σημείο καμπής” και χαιρέτισε “την αρχή μιας νέας πορείας”,
προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα είναι “απαιτητική” και “μάλλον δύσκολη”.

Επί του πεδίου, οι μάχες μαίνονται εδώ και αρκετές μέρες μεταξύ του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από το Κιγκάλι, και του στρατού της ΛΔ Κονγκό, που υποστηρίζεται από πολιτοφυλακές, στην επαρχία του Νότιου Κίβου (ανατολική ΛΔΚ), σύμφωνα με τοπικές πηγές.

