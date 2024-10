Ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει απειλητικά τη Φλόριντα: Η μεγαλύτερη μαζική εκκένωση πόλεων, ουρές 50 χλμ

Οι ώρες κυλούν αντίστροφα για τους κατοίκους της Φλόριντα των ΗΠΑ, με τον τυφώνα Μίλτον να βρίσκεται προ των πυλών – με τον Τζο Μπάιντεν να προειδοποιεί τους κατοίκους που ζουν στην πορεία της καταιγίδας να λάβουν υπόψη τους τις εντολές εκκένωσης, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η «χειρότερη καταιγίδα που έπληξε την Πολιτεία εδώ και πάνω από έναν αιώνα».

Οι κάτοικοι της Φλόριντα σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης – ή απλώς να φύγουν – καθώς ο τυφώνας Μίλτον τρέχει προς τον πυκνοκατοικημένο κόλπο της Τάμπα.

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Τάμπα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

Ο Μίλτον αναμένεται να χτυπήσει με πλήρη ισχύ το βράδυ της Τετάρτης (09.10.2024), λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου η πολιτεία επλήγη από τον καταστροφικό τυφώνα Helene.

Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με σφοδρούς ανέμους που φτάνουν τα 270 χλμ/ώρα (165 μίλια/ώρα), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

