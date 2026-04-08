Κόσμος

Ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην τολμήσει να «σπάσει» την ανακωχή, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Οι ΗΠΑ έχουν «ισχυρά χαρτιά» διαμηνύει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς προς το Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για «σοβαρές συνέπειες» αν παραβιάσει τη συμφωνία της 8ης Απριλίου για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρεξήγηση σχετικά με την εκεχειρία, καθώς το Ιράν θεώρησε ότι αυτή περιλάμβανε και τον Λίβανο, κάτι που δεν είχε συμφωνηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, ο Βανς ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο και, όπως είπε, «προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες» για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα και να προσέλθει σοβαρά στο τραπέζι των συνομιλιών, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «έχει επιλογές» ακόμη και για επιστροφή στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι, αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «ισχυρά χαρτιά» και είναι έτοιμες να τα αξιοποιήσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
131
110
104
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Wall Street Journal: Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών του ΝΑΤΟ που θα επιβραβεύσει ο Τραμπ – Ποιες θα «τιμωρηθούν»
«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ αυτός είναι που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Ντόναλντ Τραμπ και Κυριάκος Μητσοτάκης
Το Ιράν δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, πετρελαιοφόρο ανέκρουσε πρύμναν, εκατόμβη νεκρών στον Λίβανο, στον «αέρα» η εκεχειρία
Περισσότεροι από 182 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στον Λίβανο - «Η συμφωνηθείσα ανακωχή δεν αφορά την εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», ξεκαθαρίζει ο Νετανιάχου
Διασώστες σε κατεστραμμένο κτίριο μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στη Βηρυτό του Λιβάνου
Ο Τραμπ δυσαρεστημένος με το NATO, ανοίγει το ζήτημα αποχώρησης – «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»
Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ αναδεικνύει τις διαφωνίες σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη και συμμετοχή των συμμάχων σε διεθνείς κρίσεις, με τον Τραμπ να θέτει ανοιχτά το ζήτημα της εμπιστοσύνης και χρηματοδότησης της άμυνας
Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από σκληρά challenges στο ίντερνετ: «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του
Ο 15χρονος πέθανε λόγω του blackout challenge, δηλαδή ασφυξίας στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη - «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών» λέει ο πατέρας του παιδιού
15χρονος
Newsit logo
Newsit logo