Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος «καίει» Τραμπ και Σέσιονς για τη… Ρωσία

Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος, ένα άκρως αμφιλεγόμενο πρόσωπο, έχει γίνει ένας (από τους πολλούς) εφιάλτες του Ντόναλτ Τραμπ. Είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για την εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του ’16.

Ο 30χρονος Ελληνοαμερικανός είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ως σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο στόχαστρο των ερευνών, από τους πρώτους που «έσπασαν» και πλέον κινδυνεύει με φυλάκιση έως έξι μηνών. Η απόφαση για την ποινή του αναμένεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Για να τη γλιτώσει, όμως, προχωρά σε νέες αποκαλύψεις, που φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την Παρασκευή, οι δικηγόροι του Παπαδόπουλου κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο έγγραφο με νέες αποκαλύψεις, προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή ποινή για τον πελάτη τους. Αυτό που βασικά θέλουν, είναι να τεθεί υπό επιτήρηση ο Παπαδόπουλος και να μείνει εκτός φυλακής υπό όρους.

Ο Παπαδόπουλος διώκεται γιατί είπε ψέματα στο FBI όταν πράκτορες τον ανέκριναν τον Ιανουάριο του 2017. Αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο σημείωμα οι δικηγόροι του, το έκανε περισσότερο «για να σώσει τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες και να διατηρήσει μια, πιθανώς λανθασμένη, αφοσίωση στον Τραμπ».

Στο 16σελιδο σημείωμά τους, οι δικηγόροι του Παπαδόπουλου τον περιγράφουν ως έναν βοηθό που ήθελε να ικανοποιήσει με την απόδοσή του. Όπως αναφέρουν, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ τον Μάρτιο του 2016, παρόλο που δεν είχε εμπειρία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εκείνο τον μήνα είχε ταξιδέψει στην Ιταλία και όπως έχει υποστηρίξει συνάντησε έναν μυστηριώδη καθηγητή με έδρα το Λονδίνο, τον Τζόζεφ Μιφσούντ, ο οποίος του σύστησε μια γυναίκα, την Όλγα, που την περιέγραψε ως ανηψιά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μιφσούντ ήταν εκείνος που, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της πλευράς Παπαδόπουλου, είχε υποστηρίξει ότι η Ρωσία είχε στα χέρια της «βρωμιές» για την αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές, Χίλαρι Κλίντον. «Πρόθυμος να δείξει την αξία του στην εκστρατεία πρότεινε, κατά τη διάρκεια σύσκεψης παρουσία του Τραμπ πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις επαφές του για να κανονίσει μια συνάντηση ανάμεσα στον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Πούτιν», υποστηρίζουν οι δικηγόροι του.

«Ενώ κάποιοι απέρριψαν την πρόταση του Τζορτζ, ο κ. Τραμπ έγνεψε με επιδοκιμασία και παρέπεμψε την πρόταση στον Σέσιονς, ο οποίος έδειξε να συμφωνεί με την ιδέα και δήλωσε ότι το επιτελείο της καμπάνιας θα έπρεπε να κοιτάξει το θέμα», αναφέρουν οι δικηγόροι του Παπαδόπουλου.

Σημειώνεται ότι ο Τζεφ Σέσιονς όταν κατέθεσε στην ειδική επιτροπή του Κογκρέσου είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται τι είχε προτείνει ο Παπαδόπουλος σε εκείνη τη συνάντηση.

Οι δικηγόροι του Παπαδόπουλου τονίζουν στο σημείωμα πως ο 30χρονος Ελληνοαμερικανός «είπε ψέματα, ελαχιστοποίησε τις αναφορές ή απλά παρέλειψε πραγματικά γεγονότα». Και τα έκανε όλα αυτά, όπως αναφέρουν, από αφοσίωση στον νέο πρόεδρο και εξαιτίας της επιθυμίας του να είναι μέλος της κυβέρνησης. Και κάπως έτσι έπεσε… ο ίδιος στον λάκκο που «έσκαψε».

«Πιστεύω ότι τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα τώρα. Ελπίζω σε μια δίκαιη απόφαση. Το έγγραφο (σ.σ. που κατέθεσαν οι δικηγόροι του) είναι μια ακριβής αποτύπωση της αληθινής συνεργασίας του Τζορτζ και το γεγονός πως ποτέ δεν στάθηκε εμπόδιο στην έρευνα» έγραψε η σύζυγός του Σιμόνα Μαντζιάντε Παπαδόπουλος στο twitter, βάζοντας το hastag freeGeorge και μια… καρδούλα.

I trust that the facts are clear now. Hope for a fair decision. The defense sentencing memorandum is a very accurate portrayal of George genuine cooperation and the fact that he never hindered the investigation. #freeGeorge ♥

