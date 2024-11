Ο βασιλιάς Κάρολος κλείνει τα 76 και θα τα περάσει δουλεύοντας: Το νέο πορτρέτο και η τούρτα emoji

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει σήμερα (14.11.2024) γενέθλια και κλείνει τα 76, μετά από μια αρκετά δύσκολη χρονιά λόγω του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ο ίδιος και η νύφη του Κέιτ Μίντλετον.

O επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Instagram μοιράστηκε ένα πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου για τα γενέθλιά του κι ένα τρυφερό μήνυμα.

Η φωτογραφία δείχνει τον μονάρχη να φορά ένα κομψό μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπλε γραβάτα με μοτίβο, με το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο να ακουμπά σε μια καρέκλα.

«Ευχόμαστε στην Αυτού Μεγαλειότητά τον βασιλιά Χρόνια Πολλά σήμερα», γράφει η ανάρτηση, συνοδευόμενη από ένα emoji με μια τούρτα γενεθλίων.

🎂 Wishing His Majesty The King a very Happy Birthday today. pic.twitter.com/Nq7npnaXqa