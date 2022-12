Μπορεί η Ρωσία θα ήθελε το Ντονμπάς δικό της, μπορεί να προσάρτησε περιοχές της Ουκρανίας, αλλά οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται. Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε εκείνους που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε σήμερα (06.12.2022) στο Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Μπαχμούτ, το κύριο πεδίο μάχης στην περιοχή.

Μάλιστα, ανέβασε και selfie βίντεο από την είσοδο της πόλης του Σλοβιάνσκ, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαιρετίζει «από τα βάθη της καρδιάς» του τους στρατιωτικούς με την ευκαιρία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που γιορτάζεται σήμερα στην Ουκρανία.

«Αρχίζουμε πάντα ενθυμούμενοι τους πεσόντες ήρωές μας, όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους στην Ουκρανία», δήλωσε ενώ στεκόταν μπροστά στο χαραγμένο σε μπετόν όνομα της πόλης, ζωγραφισμένο με κίτρινο και μπλε, τα χρώματα της Ουκρανίας.

While #Putin continues to promise to visit #Donbas for months, President #Zelenskyy arrived to #Sloviansk, #Donetsk region from where he congratulated #Ukrainian soldiers on Defender's Day. pic.twitter.com/ofDQfMuGix