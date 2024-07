Ο Βρετανός Παραολυμπιονίκης Τζον ΜακΦολ έτοιμος να γίνει ο πρώτος παρααστροναύτης που θα σταλεί στο Διάστημα

Ο Βρετανός γιατρός και Παραολυμπιονίκης Τζον ΜακΦολ, που είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για να εκπαιδευτεί και να γίνει ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία (παρααστροναύτης) που θα ταξιδέψει στο διάστημα, θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κανένα πρόβλημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως ανακοίνωσε η ESA.

«Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιο τεχνικό εμπόδιο που θα απαγόρευε τη μακρά παραμονή (έξι μήνες) του Τζον ΜακΦολ στον ISS, ως πλήρες μέλος του πληρώματος» ανέφερε ο Ζερόμ Ρενέξ, ο επικεφαλής μιας μελέτης στόχος της οποίας ήταν να εξακριβωθεί εάν είναι εφικτή μια αποστολή με τον Παραολυμπιονίκη που εκπαιδεύτηκε να γίνει αστροναύτης.

Ο Τζον ΜακΦολ, που είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και πρώην Παραολυμπιονίκης του στίβου, είχε επιλεγεί το 2022 από την ESA για να εκπαιδευτεί ως αστροναύτης στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καμία άλλη διαστημική υπηρεσία. Ο ΜακΦολ, που είναι ακρωτηριασμένος από το δεξί πόδι, θα μπορούσε έτσι να γίνει ο πρώτος «Παρααστροναύτης» του κόσμου.

Ο 43χρονος γιατρός εκπαιδεύτηκε στην επιβίωση σε ακραίες συνθήκες και πέρασε τα τεστ στα οποία υποβάλλονται οι αστροναύτες πριν αναχωρήσουν για αποστολές στο διάστημα.

«Απέδειξα ότι είμαι ικανός να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις» συνόψισε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω διασφαλίσει μια θέση σε κάποια πτήση, αλλά αποδείξαμε ότι είναι τεχνικά δυνατό να γίνει από κάποιον άνθρωπο που έχει την ίδια αναπηρία με εμένα», πρόσθεσε.

