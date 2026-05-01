Ο «Χασάπης της Μπούτσα» στόχος βομβιστικής επίθεσης στη ρωσική Άπω Ανατολή – Νεκρός αντισυνταγματάρχης του

Τον «Χασάπη της Μπούτσα» έναν διαβόητο Ρώσο διοικητή, στόχευε μια βόμβα η οποία σκότωσε στρατιώτη στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η επίθεση που έγινε την Τρίτη (28.04.2026), η οποία είχε νεκρό, αλλά δεν εξουδετέρωσε τον «Χασάπη της Μπούτσα» σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην περιοχή Κνιάζε-Βολκόνσκογιε-1 έναν μικρό στρατιωτικό οικισμό στα περίχωρα του Χαμπάροφσκ, στην απομακρυσμένη ρωσική Απω Ανατολή κοντά στα κινεζικά σύνορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι το θύμα ήταν στρατιωτικός με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, προσθέτοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε μέσα σε κλειστό στρατιωτικό στρατώνα.

Γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, τόνισε ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο υποστράτηγος Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, ο οποίος είχε εμπλοκή σε ορισμένες από τις χειρότερες σφαγές κατά αμάχων που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και το αιματοκύλισμα στην Μπούτσα.

Να σημειωθεί ότι η βόμβα φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε γραμματοκιβώτιο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας, ενώ οι δράστες είχαν εγκαταστήσει και κάμερα για να παρακολουθούν την έκρηξη. Οι δράστες που έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να είχαν επιλέξει λάθος είσοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ομουρμπέκοφ ήταν επικεφαλής της 64ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητου Πεζικού Φρουρών, η οποία επιχειρούσε στην περιοχή του Κιέβου κατά τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η μονάδα αυτή χαρακτηρίστηκε από το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ως εγκληματική πολέμου, αφού ανακαλύφθηκαν πτώματα δολοφονημένων αμάχων και ομαδικοί τάφοι μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε τιμητικό τίτλο στην ταξιαρχία.

Αργότερα, ολόκληρη η μονάδα, καθώς και ο ίδιος ο Ομουρμπέκοφ προσωπικά, τέθηκαν υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου δώδεκα ακόμη συμμάχους της Ουκρανίας για τη συμμετοχή τους σε «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην Ουκρανία.

Δικαστήριο στο Χαμπάροβσκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τρία άτομα που εμπλέκονται στη βομβιστική επίθεση και σε αυτό που περιέγραψε ως «αποσταθεροποίηση κρατικών φορέων» τέθηκαν υπό κράτηση, εκ των οποίων το ένα ερήμην.