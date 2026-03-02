Ο Χέγκσεθ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν: «Θα πάμε όσο μακριά χρειαστεί»

Ο Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκε να αποκλείσει κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του την Δευτέρα 02.03.2026 το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυνάμεων των ΗΠΑ στο έδαφος του Ιράν, δηλώνοντας ότι «θα πάμε όσο μακριά χρειαστεί».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι θα ήταν «ανοησία» να αποκαλυφθεί ακριβώς τι σχεδιάζει η Αμερική.

«Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε», είπε στους δημοσιογράφους.

«Νομίζω ότι είναι μία από αυτές τις πλάνες εδώ και πολύ καιρό ότι αυτό το υπουργείο ή οι πρόεδροι ή άλλοι θα πρέπει να λένε στον αμερικανικό λαό — και στους εχθρούς μας, “παρεμπιπτόντως, να τι ακριβώς θα κάνουμε… να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και τι όχι”.

»Είναι ανοησία. Και έτσι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διασφαλίζει ότι οι εχθροί μας καταλαβαίνουν πως θα πάμε όσο μακριά χρειαστεί για να προωθήσουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

»Αλλά δεν είμαστε ανόητοι. Δεν χρειάζεται να στείλεις 200.000 ανθρώπους εκεί και να μείνεις για 20 χρόνια.

»Έχουμε αποδείξει ότι μπορείς να πετύχεις στόχους που προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα χωρίς να ενεργείς ανόητα.»

«Αυτό δεν είναι Ιράκ»: Ο Χέγκσεθ λέει ότι δεν υπάρχουν «ηλίθιοι κανόνες εμπλοκής»

Ο Πιτ Χέγκσεθ επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης και στην «πολιτική αριστερά» που έχουν επικρίνει την απόφαση για πλήγμα στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση «δεν είναι ατελείωτη».

Επικρίνει επίσης τις συγκρίσεις με την αμερικανική εμπλοκή στο Ιράκ μεταξύ 2003 και 2011, επικαλούμενος τον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν ως «ανόητο».

«Προς τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική αριστερά που φωνάζουν για ατελείωτους πολέμους – σταματήστε», λέει ο Χέγκσεθ.

«Αυτό δεν είναι Ιράκ. Αυτό δεν είναι ατελείωτο. Εγώ ήμουν εκεί και στα δύο. Η γενιά μας ξέρει καλύτερα και το ίδιο και αυτός ο πρόεδρος. Αποκάλεσε τους πολέμους οικοδόμησης κρατών των τελευταίων 20 ετών ανόητους. Και έχει δίκιο. Αυτό είναι το αντίθετο.»

Λέει ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια «σαφής, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή», η οποία είναι να «καταστρέψει την απειλή των πυραύλων, να καταστρέψει το ναυτικό, καμία πυρηνική δυνατότητα».

Αιχμή κατά «παραδοσιακών συμμάχων»

«Το Ισραήλ έχει επίσης σαφείς αποστολές, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες», προσθέτει.

«Ικανοί εταίροι, όπως λέμε από την αρχή. Οι ικανοί εταίροι είναι καλοί εταίροι, σε αντίθεση με τόσους από τους παραδοσιακούς συμμάχους μας που στριφογυρίζουν τα χέρια τους και σκανδαλίζονται, διστάζοντας για τη χρήση βίας.»

Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε

Ο Πιτ Χέγκσεθ μίλησε στο Πεντάγωνο και δήλωσε πως «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε».

Λέει ότι το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ «εδώ και 47 ολόκληρα χρόνια», χωρίς όμως να τον έχει κηρύξει ανοιχτά.

«Το έκαναν μέσω του αίματος των ανθρώπων μας. Παγιδευμένα αυτοκίνητα στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, χρηματοδοτημένους και εξοπλισμένους από τους δολοφόνους της Δύναμης Κουντς και των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.»

Χαρακτηρίζει την αμερικανική αεροπορική επιχείρηση κατά του Ιράν «την πιο φονική, την πιο σύνθετη και την πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία».

Ο Χέγκσεθ λέει ότι το Ιράν «κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και drones για να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα για τις πυρηνικές του φιλοδοξίες εκβιασμού».

Προσθέτει: «Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στο κεφάλι μας, ενώ προσπαθούσε με ψέματα να φτάσει σε πυρηνική βόμβα.»