Ο Ζελένσκι συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων στη Ρωσία με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης στη Ρωσία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα social media και αποκάλυψε τι συζήτησαν για τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα».

Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.

