Οι The Kinks γιορτάζουν τα 50α γενέθλια του «Lola Versus Powerman» με πλούσια επανέκδοση

Οι The Kinks ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 50 χρόνια του άλμπουμ τους του 1970 «Lola Versus Powerman and the Moneygoround Part One», μιας σάτιρας της μουσικής βιομηχανίας, με μια πλουσιότατη επανέκδοση.

Το remastered άλμπουμ θα συνοδεύουν στούντιο ερμηνείες που κόπηκαν, demos, ερμηνείες στο BBC και υλικό που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Η επανέκδοση φτάνει στα δισκοπωλεία στις 18 Δεκεμβρίου.

Εκτός από τα τραγούδια στα οποία ο τραγουδιστής Ray Davies «τα έχωνε» στη μουσική βιομηχανία εκείνης της εποχής, το άλμπουμ περιλαμβάνει και το «Lola», τη μουσική και εμπορική επιτυχία για μια συνάντηση με ένα διεμφυλικό άτομο. «Το άλμπουμ είναι μια γιορτή της καλλιτεχνικής ελευθερίας (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου) και του δικαιώματος του καθενός να μη δηλώνει συγκεκριμένο φύλο, αν το επιθυμεί» είχε δηλώσει ο Davies. «Το μυστικό είναι να είσαι άνθρωπος και φίλος που δείχνει εμπιστοσύνη και είναι καλός».

Η επανέκδοση θα κυκλοφορήσει σε μια ποικιλία μορφών: ένα CD και ένα LP του remastered άλμπουμ αλλά και ένα σε περιορισμένα αντίτυπα «Deluxe Box Set» το οποίο θα περιλαμβάνει 3 CD. Για την ακρίβεια, το αρχικό άλμπουμ και “σιγκλ” – μιξαρίσματα στέρεο και μονοφωνικά – B-sides, εναλλακτικά μιξαρίσματα των αρχικών ηχογραφήσεων, καινούργια ποτ-πουρί με σχόλια από τους Ray και Dave Davies, καινούργια μιξαρίσματα από τον Ray Davies και αρχικές ηχογραφήσεις στο στούντιο που κόπηκαν από την τότε τελική έκδοση, ηχογραφήσεις στο στούντιο που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και μαγνητοφωνήσεις ζωντανών ερμηνειών, demos που προσφέρονται στο φιλόμουσο κοινό για πρώτη φορά και υλικό από εμφανίσεις στο BBC – συν δύο επτάιντσα σιγκλάκια από εκείνη την εποχή, τα “Lola”/“Berkeley Mews”» και «“Apeman”/“Rats”».

Ανάμεσα στα καινούργια ποτ-πουρί είναι και το «The Follower/Anytime» το οποίο η μπάντα έδωσε στη δημοσιότητα ως πρόγευση της επανέκδοσης. Το box set θα συνοδεύεται από δεμένο βιβλίο 60 σελίδων με εκτενείς σημειώσεις, καινούργια τσιτάτα από τα μέλη του συγκροτήματος, σπάνιες φωτογραφίες και ενθύμια καθώς και το «Ημερολόγιο 1970» των Kinks.