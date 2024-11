Οι αρχές της Ινδίας στέλνουν τη Google Maps στα δικαστήρια: Οι χάρτες οδήγησαν 3 άνδρες σε «βουτιά θανάτου»

Στο στόχαστρο των αρχών της Ινδίας έχει μπει η Google Maps, καθώς εξετάζεται το αν ευθύνεται για τον θάνατο 3 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν έπεσαν με το όχημά τους από μία γέφυρα, τμήμα της οποίας έλειπε.

Αυτό το περιστατικό μάλιστα είναι το 2ο που γίνεται μέσα σε ένα χρόνο στην Ινδία και όπως όλα δείχνουν και στο πρώτο δυστύχημα υπεύθυνος ήταν η υπηρεσία χαρτογράφησης του διαδικτύου Google Maps.

Το νεότερο δυστύχημα έγινε το πρωί της Κυριακής (24.11.2024) όταν οι 3 άνδρες πήγαιναν σε έναν γάμο στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές. Ο οδηγός επέλεξε τον δρόμο που εμφάνισε η Google Maps με αποτέλεσμα το όχημα να περάσει από την γέφυρα η οποία είχε καταστραφεί από πρόσφατες πλημμύρες ενώ στο σημείο βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης.

Η αστυνομία του κρατιδίου της Ινδίας σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας το σύστημα πλοήγησης της Google όπως και εκπροσώπους του υπουργείου Δημοσίων Έργων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Uttar Pradesh: In Bareilly, three people died when their car, using Google Maps for directions, fell into the Ramganga River from an under-construction bridge. The bridge’s incomplete section caused the accident pic.twitter.com/QBwCEKqDBz