Οι δημοσκοπήσεις «καίνε» τον Ντόναλντ Τραμπ: Οι Αμερικανοί τον κατηγορούν για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές

Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στις ΗΠΑ, για να ταράξει τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που είναι κρίσιμες για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Όπως φαίνεται περίπου 8 στους 10 αμερικανούς, δείχνουν τον πρόεδρο ως υπαίτιο για την αύξηση των καυσίμων αλλά και την ακρίβεια, που μαστίζει τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για το Reuters, μια καθαρή πλειοψηφία των Αμερικανών κατηγορεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ.

Περίπου 77% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που απάντησαν στη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, δήλωσε ότι ο Τραμπ φέρει τουλάχιστον αρκετή ευθύνη για την πρόσφατη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από την απόφασή του να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Την άποψη αυτή μοιράζονται ευρέως ψηφοφόροι από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, με 55% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, 82% των ανεξάρτητων και 95% των Δημοκρατικών να επιρρίπτουν την ευθύνη στον πρόεδρο για τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.

Περίπου 58% των ψηφοφόρων, περιλαμβανομένων του ενός στους πέντε Ρεπουμπλικανούς και των δύο τρίτων των ανεξάρτητων, απάντησαν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξουν υποψήφιους που συμφωνούν με την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά τον πόλεμο κόντρα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σκοτώνοντας τον πνευματικό ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους ηγέτες της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή καταστρέφοντας εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου και περιορίζοντας σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, αφού έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Η αύξηση στα καύσιμα και η ακρίβεια

Οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα περίπου 4 δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα), ένα δολάριο υψηλότερες σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο πόλεμος πλήττει τα οικονομικά των νοικοκυριών και επιβαρύνει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες το κόμμα του Τραμπ αναμένεται να δυσκολευτεί για να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυξάνονται επίσης οι κίνδυνοι οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Περίπου 77% των Αμερικανών ανησυχούν έντονα για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων, έδειξε η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, και ήταν διπλάσιοι οι ερωτηθέντες εκείνοι που αναμένουν αύξηση στις τιμές των καυσίμων κατά το επόμενο έτος αντί για μείωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 αφού δεσμεύτηκε να μειώσει τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού που αντιμετώπιζε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, το 82% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί έντονα για τον πληθωρισμό.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.557 ενήλικων Αμερικανών σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 3.577 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Είχε περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων.