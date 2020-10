Οι ευχές του Ομπάμα στον Τραμπ για ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε τις «καλύτερες ευχές του» για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, παρότι όπως υπογράμμισε κορυφώνεται η «μεγάλη πολιτική μάχη» ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης πολιτικής μάχης, την οποία παίρνουμε πολύ σοβαρά, θέλουμε επίσης να απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία», είπε ο Ομπάμα, που μίλησε επίσης εξ ονόματος της συζύγου του Μισέλ.

«Η Μισέλ κι εγώ ελπίζουμε ότι, όπως και οι άλλοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας, θα λάβουν τις ιατρικές φροντίδες που χρειάζονται και θα μπουν στον δρόμο της ταχείας ανάρρωσης», πρόσθεσε ο Ομπάμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, που διεξαγόταν μέσω διαδικτύου.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery.