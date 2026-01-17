Κόσμος

Οι Γερμανοί έτοιμοι να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ στις ΗΠΑ αν ο Τραμπ επιμείνει για την Γροιλανδία

Ακούγονται φωνές ακόμη και για ακύρωση της διοργάνωσης αν ο Τραμπ συνεχίσει την επεκτατική πολιτική απέναντι στη Γροιλανδία
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ ενός μποϊκοτάζ του Μουντιάλ που διοργανώνεται φέτος μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, το 47% των ερωτηθέντων θα υποστήριζε ένα μποϊκοτάζ της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 35% και αναποφάσιστο δηλώνει το 18%.

Πρόσφατα ο πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Γιούργκεν Χαρντ είχε μάλιστα αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενη ακύρωση της διοργάνωσης, «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο πρόεδρος Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας».

