Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες 6.000 ξένων φοιτητών για «επιθέσεις», «κλοπές» και «υποστήριξη τρομοκρατίας»

Οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες για 6.000 ξένους φοιτητές αφότου έγιναν πολύ πιο αυστηροί οι κανόνες με αποφάσεις της Κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι θα πατάξει την παράνομη μετανάστευση κι αυτόν που χαρακτηρίζει αντισημιτισμό.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε χθες Δευτέρα (18.08.2025) αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις βίζες που κατείχαν 6.000 ξένοι φοιτητές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος, τόνισε πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Περίπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», ανέφερε.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε, επίσης, τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Από τότε, η Κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θεωρεί ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.