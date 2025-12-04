Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν μονάδα drones καμικάζι Lucas παρόμοια με τα ιρανικά «Shahed» – Δείτε φωτογραφίες

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, και με εντολή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να δημιουργήσουν την στρατηγική «Drone Dominance», μία ομάδα δράσης που θα αποτελείται αποκλειστικά από drones Lucas. Πρόκειται για τα αντίγραφα των ιρανικών drones «καμικάζι» τύπου Shahed – 136.

Ειδικότερα, το μεικτό διοικητήριο των στρατιωτικών δυνάμεων ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, γνωστή και ως Κεντρική Διοίκηση (Central Command – CENTCOM) δημοσίευσε βίντεο στα social media στο οποίο αποκαλύπτει την Task Force Scorpion Strike (TFSS), που είναι η πρώτη μονάδα επιχειρήσεων με μη drones «καμικάζι» των ΗΠΑ που βέβαια είναι χαμηλού κόστους και τύπου Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System).

Τα χαρακτηριστικά τους

Όπως αναφέρει το «The War Zone», η εν λόγω μονάδων ειδικών επιχειρήσεων θα αποτελείται από περίπου 24 στρατιώτες που θα επιβλέπουν την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή λειτουργία των drones τύπου Lucas, τα οποία όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα της CENTCOM έχουν τρομακτικές ομοιότητες με τα γνωστά – από τον πόλεμο στην Ουκρανία – ιρανικά drones «καμικάζι» τύπου Shahed – 136, σύμφωνα με το onalert.gr

Συγκεκριμένα, τα αμερικανικά drones τύπου Lucas είναι δελταπτέρυγα, έχουν μήκος περίπου 3 μέτρα, έχουν κόστος ανά μονάδα 35.000 δολάρια, έχουν εκτεταμένη επιχειρησιακή εμβέλεια, μπορούν να εκτοξευθούν με διάφορους τρόπους (καταπέλτες, οχήματα εκτόξευσης κτλπ) ενώ λειτουργούν αυτόνομα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για BVR (Beyond-Visual-Range) πλήγματα ακριβείας, δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματικός που έχει γνώση του προγράμματος ανάπτυξης και της Task Force Scorpion Strike.

Ο συμβολισμός και το «μήνυμα» στην Τεχεράνη

Η ομοιότητα με τα ιρανικά Shahed – 136 αποτελεί προϊόν αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering), όπως ομολογεί ο αξιωματικός των ΗΠΑ: «Αποκτήσαμε ένα άθικτο Shahed, το αναλύσαμε και το ανασκευάσαμε και πλέον αμερικανικές εταιρείες εργάζονται για την μαζική παραγωγή τους». Ωστόσο, η όλη διαδικασία έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το γεγονός δηλαδή ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο έκαναν reverse engineering σε ένα οπλικό σύστημα εχθρικής χώρας όπως είναι το Ιράν και όχι το αντίστροφο – όπως γίνεται εδώ και δεκαετίες – αλλά το ανέπτυξαν πρώτα στη Μέση Ανατολή, δείχνει την σαφή στόχευση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων να δώσουν ένα «μήνυμα» στην Τεχεράνη, με φόντο τον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε μάλιστα ο Αμερικανός αξιωματικός για το Ιράν: «Το γεγονός ότι αναπτύσσουμε τα drones τύπου Lucas, έχοντας δει τι κάνουν τα Shahed στην Ουκρανία, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι απόδειξη ότι παίρνουμε μια σελίδα από το δικό τους modus operandi και το στρέφουμε εναντίον τους. Στην ουσία, οι Ιρανοί είχαν μια σχετική υπεροχή και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό λόγω του τεράστιου όγκου επιθέσεων με drones χαμηλού κόστους, όμως πλέον θα πρέπει να σκεφτούν πως να αμυνθούν απέναντι σε τέτοια όπλα».