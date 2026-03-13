Οι ΗΠΑ παραδέχονται ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από ιρανικές επιθέσεις

Άδιαμφισβήτητα ένα από τα «κέντρα βάρους» του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στην πολεμική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ντε φάκτο «κλείσει» και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμπορικά πλοία.

Μετά την διάψευση των ιρανικών αρχών ότι έχουν ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν σήμερα (13.03.2026) ότι είναι αρκετά δύσκολο να παρεμποδιστούν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο, που εξαπολύει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ειδικότερα, ο στρατιωτικός επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν εξήγησαν σε συνέντευξη Τύπου ότι τα Στενά του Ορμούζ «ένα από από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλισθεί η απόλυτη προστασία εμπορικών πλοίων από ιρανικά πλήγματα.

Έπειτα, πρόσθεσε πως θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά την διέλευσή τους από την περιοχή.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει προτεραιότητα να εξουδετερώσουν την οποιαδήποτε ιρανική επιχείρηση ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, καθώς επίσης τις ιρανικές ναυτικές βάσεις και αποθήκες πυρομαχικών, ιδίως εκεί όπου βρίσκονται πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον πλοίων στον Κόλπο» είπε ίδιος στην συνέχεια.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξ αρχής την διασφάλιση του Στενού του Χορμούζ: «Δεν είναι ένα στενό όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών».

Πάντως, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Γουάιτ, δήλωσε χθες (12.03.2026) ότι ο στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύσει τα τάνκερ που θα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά θεωρεί «πιθανόν» ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.