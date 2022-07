Οι ΗΠΑ δολοφόνησαν ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Ο Μάχερ αλ Αγκάλ σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου, τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News είπαν ότι στόχος των ΗΠΑ ήταν ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Μάχερ αλ Αγκάλ αλλά και ο αναπληρωτής του. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δεύτερος σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, η συριακή οργάνωση Λευκά Κράνη ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο μια μοτοσικλέτα, στην επαρχία του Χαλεπιού. Ο τραυματίας αργότερα υπέκυψε, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

The #PENTAGON : ” Maher Al-Aqal “, one of the five senior #ISIS leaders and the leader of ISIS in #Syria, was killed in the strike” that took place in northwest Syria, today. pic.twitter.com/Isof3twhYp