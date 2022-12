Ο κυκλώνας «βόμβα» που σαρώνει τις ΗΠΑ μετέτρεψε σε πολικό τοπίο όλη σχεδόν τη χώρα και οι εικόνες θυμίζουν ακόμα και τώρα – μέρες μετά το ξεκίνημα της επέλασης της κακοκαιρίας – Αναρκτική. Τα βίντεο από τις ΗΠΑ είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ότι η Αμερική… μπήκε στον πάγο.

Η κακοκαιρία που χτύπησε με τεράστια σφοδρότητα τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει και προκαλεί ακόμα τεράστια προβλήματα σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Από τη Νέα Υόρκη, Τέξας ως το Κεμπέκ του Καναδά τα πάντα έχουν καλυφθεί με χιόνι.

Η χώρα είναι στην κατάψυξη. Ο κρατικός μηχανισμός είναι επί ποδός πολέμου, αλλά και πάλι δεν μπορεί να κάνει πολλά, καθώς το χιόνι και ο πάγος έχουν στήσει τείχη παντού.

Οι αρχές των ΗΠΑ είναι σε… κόκκινο συναγερμό και ευελπιστούν να αρχίσει να κοπάζει όσο πιο γρήγορα γίνεται η κακοκαιρία για να τελειώσει αυτός ο παγωμένος εφιάλτης.

Η ηλεκτροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα παντού και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια και αυτοκίνητα. Δρόμοι παραμένουν κλειστοί εξαιτίας του ύψους του χιονιού, αλλά και τις πτώσεις δένδρων. Στις πτήσεις επικρατεί ακόμα χάος.

Το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι η χώρα μετράει συνέχεια ανθρώπινες απώλειες από την επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας. Ο αριθμός των θυμάτων του κυκλώνα «βόμβα» που χτύπησε με όλη του τη δύναμη τις ΗΠΑ αυξάνεται συνέχεια.

Οι νεκροί στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τους 57 και το νούμερο αυτό ανεβαίνει συνέχεια. Μόνο στο Μπάφαλο, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 27 άνθρωποι λόγω της κακοκαιρίας. Το χιόνι έχει ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές ακόμα και τα δυο μέτρα και έχει θάψει τα πάντα, ενώ οι θερμοκρασίες φτάνουν ακόμα και τους μείον 50 βαθμούς!

Bad weather, operational issues force Southwest Airlines to cancel two-thirds of flights and more cancellations are expected @SouthwestAir #SouthwestAirlines #Flights #FlightAware #canceledflights #usak #storm #airline #aviation #USAsnow #Travel #weatheraware pic.twitter.com/qlV5cwuqsd